Lajeado reabre edital para PPP da iluminação pública

O município de Lajeado republicou o edital para a parceria público-privada (PPP) da Iluminação Pública Inteligente. Após o pedido de prorrogação do prazo para a entrega dos estudos previstos por parte das duas empresas habilitadas, o Comitê Gestor das PPPs no município decidiu encerrar o processo e reabrir um novo.

Como nenhuma das empresas autorizadas entregou os estudos até o dia 29 de novembro, prazo inicialmente previsto no edital, e diante da alegação de ambas de que seria necessário mais tempo para finalizar os estudos, o Comitê, em conjunto com o Grupo de Trabalho Executivo (GTE), reuniu-se na última semana e decidiu pelo republicação do edital. A decisão busca garantir a isonomia e permitir que outras empresas participem do procedimento, aumentando a concorrência e garantindo que os prazos inicialmente previstos sejam observados.

Conforme o presidente do Comitê Gestor, o secretário municipal da Fazenda, Guilherme Cé, optou-se pela saída mais conservadora e que evitará qualquer questionamento jurídico no futuro. "Diante dos pedidos de prorrogação recebidos, que mudariam os prazos inicialmente previstos, entendemos que o mais justo, até para garantir a isonomia a todos, inclusive a empresas que não se habilitaram, seria encerrar o atual procedimento e abrir uma nova PMI. Desta forma, apesar de perdermos algumas semanas em termos de prazo para receber os estudos, ampliaremos a concorrência e permitiremos que novas empresas possam participar", disse Cé.

Nesta etapa, as empresas interessadas em realizar os estudos devem solicitar autorização ao poder público. O período para recebimento dos requerimentos de autorização para apresentação de estudos se estende até o dia 23/12. Após este período serão concedidas até cinco autorizações para que as empresas apresentem, em até 75 dias, estudos técnicos, econômicos-financeiros e jurídicos para a concessão.