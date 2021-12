Hospital Tacchini abre 62 vagas na área de enfermagem

O Hospital Tacchini está abrindo 62 novas vagas de trabalho para sua equipe de enfermagem. As oportunidades ocorrem tanto em função da retomada integral de uma série de serviços eletivos que estavam suspensos ou operando parcialmente desde o início da pandemia.

As vagas em aberto devem preencher uma série de demandas nos mais diversos setores. Entre as oportunidades está a seleção de enfermeiros para compor o time de resposta rápida, que realiza atendimento de urgência em pacientes já internados; de técnicos de enfermagem para organização de fluxos no Pronto Socorro; além de vagas para horários alternativos, como o vespertino (das 18h às 00h) ou para aqueles que desejam atuar apenas em finais de semana e feriados. Para trazer mais agilidade e segurança ao processo seletivo, os interessados em participar da seleção poderão fazer o cadastramento em uma plataforma de seleção online (tacchini.gupy.io.).