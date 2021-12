Shopping de Gravataí ganha ponto de vacinação contra a Covid-19

O Gravataí Shopping passa a integrar um dos pontos fixos de imunização da população no mês de dezembro. Com horários especiais para aqueles que precisam se imunizar após o horário comercial, o atendimento acontecerá na sala ao lado da portaria principal de terça a sexta, das 18h às 21h, e aos sábados, das 14h às 19h.

O ponto de vacinação no shopping estará apto a receber a população que deve tomar a primeira, segunda e terceira dose, que devem comparecer com seus documentos conforme o cronograma vacinal do município. Joana Frota, coordenadora de marketing do empreendimento, destaca a importância de integrar a campanha para auxiliar e incentivar a vacinação de toda a comunidade. "O Gravataí Shopping é um dos pontos de referência da região. Isso nos traz também uma responsabilidade social maior e estamos assumindo mais um compromisso com a certeza de que a população irá comparecer em grande número para vencermos a pandemia", conclui.

Para receber os imunizantes, todos devem apresentar o documento de identidade, CPF ou Cartão SUS, comprovante de residência em Gravataí, e, no caso de segunda e terceira dose, a Carteira de Vacinação para comprovar a primeira dose. O ponto permanecerá no centro de compras até o dia 23 de dezembro.