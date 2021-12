Parques de Estrela recebem passam a ter iluminação em LED

O Parque Princesa do Vale, em Estrelam atravessa o mês de dezembro mais iluminado em razão da decoração de Natal. Porém, desde o início desta semana, os usuários das instalações e visitantes do local já serão beneficiados com a nova iluminação direta que não se refere apenas à natalina, mas sim que permanecerá ao longo de todo o ano. Estão sendo instaladas as novas lâmpadas de LED no local, que proporcionarão mais efetividade na luminosidade, segurança e também redução de custos. Ações semelhantes também beneficiarão usuários de outras áreas próximas.

O complexo esportivo e o Parque da Lagoa igualmente receberão nova iluminação, em investimentos totais superiores a R$ 60 mil. No Princesa do Vale são 48 novas lâmpadas LED, em investimento superior a R$ 50 mil.

De acordo com o titular da pasta municipal, Osmar Müller, trata-se de uma medida que tem diversos objetivos além dos visuais. "É um avanço técnico, se considerarmos que os postes locais estão sim funcionando, e não há lâmpadas queimadas. E que talvez alguns dos tantos benefícios, o visual, só não seja melhor percebido de imediato pois nosso Parque já está mais iluminado em razão do Natal", diz. "O que objetivamos, contudo, é melhorar a iluminação para quem utiliza o parque para a realização de passeios, esportes, exercícios, ou mesmo uso dos bancos e mesas fixas no lazer", revela. Como ação extra, o Parque Princesa do Vale ainda receberá uma iluminação especial ao redor do lago local.

Além do parque, o complexo esportivo onde se situa outras pistas de caminhada e ciclismo, e o campo de rugby, também receberão novas lâmpadas de LED. O acesso ao Parque da Lagoa, que passa por constantes melhorias, será outro contemplado. O investimento extra supera os R$ 10 mil. A ideia é ter uma redução de 70% nas contas de luz nos locais.