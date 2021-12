Creas é aberto de forma oficial em Flores da Cunha

O Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas) foi oficialmente inaugurado em Flores da Cunha nesta semana. O serviço iniciou suas atividades em maio de 2019.

Neste período inicial, 163 famílias já foram atendidas pelo Creas. Destas, 120 foram desligadas e 43 famílias continuam em acompanhamento por meio dos diferentes serviços executados na Unidade.

A coordenadora do Creas, Ingrid Stake Dambrós, destacou a caminhada do centro até os dias de hoje e agradeceu a equipe pela dedicação em prol do serviço. Em seu pronunciamento, o prefeito, César Ulian, agradeceu à equipe pelo papel fundamental que exerce no município. "A atuação de vocês é decisiva para mudar o futuro de muitas pessoas. Nossa gratidão pelo que fazem em nossa cidade", disse.