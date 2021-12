Obra da Barragem Arvorezinha em Bagé está próxima do início

O vice-presidente Hamilton Mourão esteve em Bagé nesta semana para cumprir agendas. A programação incluiu a visita ao canteiro de obras da Barragem da Arvorezinha, obra que promete acabar com um problema histórico de falta d'água na cidade.

O secretário de Gestão, Planejamento, Captação e Recursos Humanos de Bagé, Ronaldo Hoesel, fez um breve histórico da obra da barragem, que iniciou em 2011 e foi embargada em 2013. "Começamos um grande esforço, há quatro anos, para retomar esta obra, chegando à assinatura do convênio com o Exército Brasileiro, que hoje está firmado, garantindo que o trabalho será executado pelo Batalhão de Lages. Muito em breve poderemos dar início à construção do maior sonho dos bageenses", disse.

O prefeito de Bagé, Divaldo Lara, relatou que a retomada da obra foi "uma grande luta, que vou guardar como uma das mais árduas de toda a minha trajetória". Em março deste ano, o governo federal anunciou o repasse de R$ 65,8 milhões para a retomada das obras da Barragem de Arvorezinha. Os trabalhos serão executados pela prefeitura local, em parceria com o Exército Brasileiro, e a conclusão total das obras está prevista para ocorrer em até cinco anos - mas a barragem deve começar a funcionar no fim de 2022.

A primeira etapa a ser executada pelo Exército é a construção da ensecadeira (que é uma forma de barragem construída para redirecionar águas do rio) e do vertedouro. Já nessa primeira fase, o volume acrescido nas reservas hídricas de Bagé será de mais 7 milhões de metros cúbicos, garantindo segurança hídrica ao município de mais de 120 mil habitantes. A Barragem da Arvorezinha quadruplicará a reserva de água na cidade. A barragem armazenará 18 bilhões de litros de água em 322 hectares e deve resolver, de forma definitiva, a falta de água na cidade.

Os racionamentos de água em Bagé têm sido frequentes. Em 2020, regiões do município da Campanha chegaram a ficar 15 horas sem abastecimento, por conta do baixo nível dos dois principais reservatórios da cidade - as barragens Emergencial e Piraí. O mais recente contingenciamento ocorreu em maio, com as torneiras fechadas por 12 horas.