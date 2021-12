Fundação Iberê firma acordo com a prefeitura vai realizar projeto com 40 crianças em Eldorado do Sul

O prefeito em exercício de Eldorado do Sul, Ricardo Alves, sancionou a lei que estabelece uma parceria entre o município e a Fundação Iberê para o atendimento no contraturno de 40 crianças na Associação Lar Luz da Criança. Em agosto, a secretaria municipal de Educação assumiu a gestão da instituição, que funcionará como anexo da Escola Municipal Octávio Gomes Duarte, onde serão realizadas, no turno inverso, atividades esportivas, culturais, artísticas e sócio-comunitárias para jovens do Ensino Fundamental do Distrito Parque Eldorado.

Há algum tempo, o programa tem saído do prédio, localizado às margens do Guaíba, para desenvolver atividades de educação em escolas da rede municipal. O "Iberê nas Escolas" iniciou em 2019, atendendo 250 crianças e adolescentes em seis instituições da Capital. O foco do projeto é incentivar produções artísticas e brincadeiras lúdicas, com o objetivo de ajudar na formação dos alunos. Em algumas escolas, os estudantes criaram uma biblioteca; em outra, uma área de convivência. Também teve alunos que se transformaram em artistas de diferentes estilos e épocas da história da arte.

Durante a pandemia, o projeto ganhou uma versão digital - o Iberê Lab. Por meio de uma metodologia ativa e totalmente síncrona, "invadiu" os celulares de 163 jovens do 5º ano de cinco escolas da rede municipal de Guaíba. "A proposta vem ao encontro de nosso projeto de ampliar a permanência do aluno no ambiente escolar, assistindo-o integralmente em suas necessidades educacionais, reforçando o aproveitamento em sala de aula com oportunidades de socialização através da arte-educação, tecnologia e desenvolvimento do espírito empreendedor", diz o prefeito em exercício.