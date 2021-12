Ambiental Metrosul substitui hidrômetros em bairros de Canoas

A Ambiental Metrosul iniciou substituição de 36 mil hidrômetros em Canoas Nas primeiras semanas, as trocas dos equipamentos com validade vencida, próxima de expirar ou avariados em função das condições de conservação estão concentradas nos bairros Mathias Velho, Igara, São José, Marechal Rondon, Centro, Fátima e São Luis. Após, os trabalhos serão estendidos às demais localidades do município.

De acordo com o coordenador de hidrometria da Ambiental Metrosul, Matheus Reato, a renovação do parque de hidrômetros é um dos compromissos da empresa na parceria público-privada. "Estamos realizando as trocas há um ano com o objetivo de garantir maior precisão nos medidores. Assim, o usuário tem o controle exato de seu consumo e a cobrança fica mais justa, evitando pagar mais ou menos pelo mau funcionamento", explica.

Os hidrômetros registram o consumo de água nas residências e, com o tempo, sofrem um desgaste natural, comprometendo o seu funcionamento. A substituição é uma recomendação do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro), que determina em cinco anos a vida útil dos equipamentos.

As trocas acontecem nos nove municípios da Região Metropolitana atendidos pela empresa e são realizados por equipes especializadas, devidamente identificadas e respeitando os protocolos de prevenção à Covid. Municípios como Alvorada e Cachoeirinha já receberam os serviços anteriormente.

A fim de orientar os moradores e reforçar a importância dos trabalhos, material informativo está sendo entregue nas residências onde acontecerão as trocas. Em Canoas, em torno de 15,5 mil hidrômetros já foram substituídos desde o começo da operação, em dezembro de 2020. Até junho de 2022, serão 206 mil trocas nas nove cidades.