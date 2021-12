Santa Rosa tem risco médio para focos do mosquito da dengue

A Fundação Municipal de Saúde de Santa Rosa (Fumssar), por meio da Vigilância Ambiental, divulgou o resultado do Levantamento de Índice Rápido para o Aedes aegypti (LIRAa). O levantamento foi realizado no mês de novembro em Santa Rosa. O LIRAa é uma ação que permite a identificação de áreas com maior proporção/ocorrência de focos, bem como dos criadouros predominantes, indicando o risco de transmissão de dengue, febre de chikungunya e zika vírus.

Os supervisores responsáveis pelo estudo realizam o sorteio dos imóveis por sistema informatizado. Neste, foram sorteados 1.351 imóveis da cidade. Ao realizar as vistorias, caso os agentes encontrem larvas nas residências, os mesmos recolhem amostras que após o término do levantamento vão para análise laboratorial.

O estudo apontou médio risco para Santa Rosa em relação ao mosquito. O coordenador de Endemias, Alexsandro Johann, destaca que o trabalho de prevenção e fiscalização vem avançando e pede para que a população continue realizando as medidas de prevenção à Dengue. "Assim como no último LIRAa, o município ficou na categoria de médio risco de infestação. No entanto, é muito importante que os moradores continuem fazendo sua parte", afirmou.