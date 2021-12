Hospital privado de R$ 100 milhões será aberto no Litoral Norte

Os serviços e especialidades do Hospital e Centro Clínico LifePlus foram apresentados em reunião da Associação dos Municípios do Litoral Norte (Amlinorte). Com investimento de R$ 100 milhões em recursos privados, o empreendimento integra um projeto de formação de uma nova rede de hospitais no RS que se propõe a reforçar os serviços de saúde no Litoral Norte. A casa de saúde será aberta na cidade de Xangri-lá.

O encontro reuniu 23 prefeitos da região que tiveram a oportunidade de conhecer um pouco mais sobre o complexo hospitalar que será aberto em etapas a partir desta temporada de verão. O hospital irá agregar qualidade de vida à população que reside no Litoral Norte, que poderá usufruir de uma estrutura hospitalar completa de diagnóstico, tratamento e centro clínico integrada em um único complexo de saúde.

Com acesso via Estrada do Mar, o Hospital e Centro Clínico dispõem de uma área de mais de 14 mil metros - a parte clínica tem 70 consultórios. O hospital possui 50 leitos, seis salas cirúrgicas e um renomado corpo clínico formado por mais de 150 médicos de 25 especialidades. Incluindo parceiros e prestadores de serviço, serão gerados mais de 500 empregos. O atendimento será particular, por convênios de saúde e parcerias público-privadas.