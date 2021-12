Shopping de Rio Grande assina contrato para obra do Tudo Fácil

Em parceria com o governo do Estado, o Partage Shopping Rio Grande assinará na sexta-feira (10), às 11h, o contrato para início das obras do Tudo Fácil, que oferecerá à população diversos serviços públicos. O evento contará com a presença de empresários, imprensa e autoridades.

A unidade será a primeira na zona sul do Estado e prestará atendimento para emissão de documentos, pagamento de taxas e demais serviços. Além disso, a infraestrutura será composta por departamentos do Detran, INSS, Corsan e outros órgãos como a Fundação Gaúcha do Trabalho e Ação Social (FGTAS).

"O Partage Shopping Rio Grande concretiza esta parceria em um momento de fundamental importância social, onde as pessoas estão buscando uma maior agilidade e qualidade nos serviços e atendimentos. Nossos clientes poderão resolver muitas de suas demandas dentro do shopping e é isto que estamos buscando, nos tornarmos referência como um local que soluciona os problemas dos nossos consumidores", comenta Celso Couto, superintendente do Partage.

O Tudo Fácil será instalado próximo ao Acesso B do shopping. A inauguração do local é esperada para o primeiro trimestre de 2022.