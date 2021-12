Nova Petrópolis apresenta a atualização do Plano Municipal de Turismo

Aconteceu, em solenidade, a entrega do Plano Municipal de Turismo de Nova Petrópolis, no auditório da Sicredi Pioneira RS. O documento foi elaborado após diversos encontros entre entidades municipais e órgãos da prefeitura. Dentre os principais apontamentos para os próximos anos estão a capacitação por meio de cursos, visitas técnicas, famtours e benchmarking; promover o marketing e o posicionamento do município como destino turístico, além de monitorar através de pesquisas o perfil e o fluxo de visitantes.

O desenvolvimento do Plano Municipal de Turismo se deu a partir de intensas conversas, oficinas, pesquisas e formulação conjunta entre prefeitura de Nova Petrópolis, junto com o Sebrae RS, Sicredi Pioneira, Conselho Municipal de Turismo e Departamento de Turismo da Associação Comercial e Industrial de Nova Petrópolis. Os trabalhos de elaboração do material foram coordenados pela consultora do Sebrae e mestre em Turismo, Ivane Fávero.

No âmbito do munícipio, a mobilização dos atores, bem como o fornecimento de informações relevantes para o trabalho, ficou a cargo da prefeitura. O Plano de Turismo 2014 - 2016 e o Projeto Nova 2050 também foram utilizados para referenciar o trabalho realizado.

A próxima fase do planejamento é a aprovação do texto na Câmara de Vereadores para se tornar uma política pública. A partir de então inicia-se a execução e o monitoramento. O plano tem validade de quatro anos.