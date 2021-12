Nova Petrópolis apresenta primeiros resultados do hub de inovação

Foram apresentados os primeiros desafios do Órbita, primeiro hub de inovação de Nova Petrópolis que foi constituído juntamente com entidades da cidades e com a Universidade Feevale. Projetos de inovação nas áreas de agricultura familiar, turismo e gastronomia para empreendimentos do turismo já podem ser inscritos através da internet, pelo site da Universidade Feevale.

Os projetos selecionados pela banca avaliadora para o Órbita serão apresentados no dia 25 de janeiro. A partir daí, inicia-se o período de 12 semanas intercaladas de assessoria em cinco áreas de gestão, mais palestras sobre temas específicas do Sebrae.

Ao concluir essa etapa, o empreendedor estará pronto para criar o CNPJ, se for necessário. Por fim, inicia-se a incubação do empreendimento no espaço do Órbita, inicialmente sediado no Polo Feevale de Nova Petrópolis, para que os projetos selecionados possam ser colocados em prática.