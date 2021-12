Idade limite de vans escolares é ampliada em Santa Maria

Os transportadores escolares de Santa Maria ganharam mais três anos de autorização para circular com os veículos. A Lei do Transporte Escolar, que aumenta a vida útil da frota das vans de 15 para 18 anos, a contar da data da fabricação, foi assinada pelo prefeito Jorge Pozzobom.

Além disso, consta na lei que não será permitida a inclusão de veículos na frota de transporte escolar com idade superior a 10 anos, a contar do ano de fabricação do veículo. Outra mudança anunciada é a unificação das vistorias municipais e estaduais, evitando que os transportadores tenham um gasto duplicado, sendo válida a vistoria estadual.

"Depois de mais de um ano sem aulas, minha maior alegria é poder ver todos vocês trabalhando. Por isso, pensamos em nos reunir aqui na Gare para que todos pudessem acompanhar este importante momento", uniu motoristas de vans.