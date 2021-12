Templos e igrejas terão isenção de IPTU em Pelotas

A prefeita de Pelotas, Paula Mascarenhas sancionou o projeto de lei que regulamenta a isenção do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) para templos e casas religiosas. A redação concede a isenção para os imóveis que obedecerem alguns termos previstos na lei.

Segundo a redação aprovada, podem ser inclusos na isenção "imóveis utilizados como templos religiosos, desde que apresentados "alternativamente" os seguintes documentos: alvará de funcionamento e/ou certidão de regularidade de registro junto à entidade associativa e/ou declaração da entidade associativa de sua condição de associada credenciada ao poder municipal, RG e CPF do responsável legal na falta de estatuto ou diretoria constituída, certidão do imóvel e/ou contrato de locação."

Com a nova Lei, ficam isentos do IPTU os templos e casas religiosas do município, mediante a sua regularização junto à entidade associativa ou apresentação de alvará de funcionamento. Fica dispensada a apresentação do CNPJ, diretoria constituída ou estatuto.