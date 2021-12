Santa Maria segue debates sobre criação de distrito criativo

Os secretários municipais de Santa Maria se reuniram para tratar sobre a criação do Distrito Criativo. No encontro, foram apresentados cada um dos desafios apontados pela população na etapa anterior do projeto. A proposta é que, agora, os secretários possam pensar e executar soluções para cada uma das demandas.

"A primeira etapa dessa construção coletiva do Distrito Criativo foi muito positiva. Por meio do número relevante de participações, conseguimos perceber que os cidadãos se importam com o Centro Histórico Ferroviário. Então, a ideia é que os secretários se apropriem e entendam os desafios. Queremos tornar esse projeto vitorioso", explicou o vice-prefeito Rodrigo Decimo, que está à frente da iniciativa.

Durante a etapa de reconhecimento e levantamento de desafios, foram contabilizados 1.758 apontamentos. Mais de 500 pessoas foram ouvidas em seis workshops. Além disso, urnas foram espalhadas em 19 estabelecimentos da área central do Município. Nelas, a população também pôde deixar sugestões sobre como imagina o Centro Histórico Ferroviário no futuro.

O levantamento mostrou que a maior parte das demandas da população diz respeito ao "ambiente natural e construído do local". Esse item envolve a infraestrutura, habitação, usos de espaços e patrimônio histórico.