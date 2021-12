Caminho do Pão e do Vinho, no Vale do Taquari, vai receber pavimentação

O governador Eduardo Leite assinou convênios para a pavimentação do Caminho do Pão e do Vinho, rota turística que engloba os municípios de Muçum, Roca Sales e Santa Tereza, no Vale do Taquari. No total, serão pavimentados 6,1 quilômetros, com investimento de R$ 10,9 milhões. Desses R$ 10,9 milhões, R$ 9,8 milhões são provenientes do governo do Estado, e R$ 1,1 milhão serão investidos pelas prefeituras.

A obra resultará na ligação asfáltica entre o Vale do Taquari e a Serra, o principal ponto turístico do Estado. Além de fortalecer o turismo com referência na cultura italiana, que envolve roteiros turísticos e produtos coloniais, a rota será mais uma alternativa para o escoamento da produção entre duas regiões atuantes na agricultura e na indústria.

O maior investimento será feito em Santa Tereza, no valor de R$ 6 milhões, para a pavimentação de 3,2 quilômetros. O trecho vai da estrada intermunicipal (chamada de linha geral) até o limite com Roca Sales. O convênio prevê o investimento de R$ 5,45 milhões pelo Daer e uma contrapartida municipal de R$ 605,6 mil.

Em Muçum, o convênio prevê o investimento de R$ 1,2 milhão na pavimentação de 1,3 quilômetro - da linha geral até o limite com Roca Sales. O Estado, por meio do Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer), investirá R$ 1,1 milhão, e a contrapartida do município será de R$ 122,3 mil.

Em Roca Sales, serão R$ 3,59 milhões para a pavimentação de 1,6 quilômetro, da linha geral até o limite com Santa Tereza. A contrapartida municipal será de R$ 359,5 mil, e o Estado entrará com R$ 3,2 milhões. Durante o evento, o governador surpreendeu ao anunciar mais R$ 5 milhões para o município, em convênio que ainda será assinado.