UPF investe R$ 1,3 milhão na compra de placas solares

A Fundação Universidade de Passo Fundo (FUPF) está implementando três novas usinas solares em sua infraestrutura. Com capacidade de geração de 400 mil kilowatt hora (KWh) de potência anual, as estruturas contarão com 682 módulos fotovoltaicos e irão atender 100% do consumo das unidades que receberão as usinas.

Segundo o engenheiro responsável pelas infraestruturas da UPF e consultor de energia, Rangel Casanova Daneli, a quantidade de energia gerada nestas usinas pode atender mais de 150 residências. O retorno do investimento, de R$ 1,3 milhão, prevê que a economia gerada será de R$ 11 milhões durante os 25 anos de vida útil estimados para equipamentos fotovoltaicos.

As usinas também integram os três pilares da sustentabilidade. "O econômico por meio da otimização e redirecionamento de recursos; o social através de todos os benefícios que impactam na sociedade local e regional; e o ambiental, com a redução de mais de 400 toneladas de CO2 por ano que não chegaram à nossa atmosfera", comenta o vice-reitor Administrativo, Antônio Thomé.

A instalação dos novos painéis solares será concluída até o mês de dezembro no Campus I, Campus II e no Centro de Extensão e Pesquisa Agropecuária (Cepagro). As usinas solares fotovoltaicas operam através de processos limpos e renováveis, contribuindo para uma sociedade mais sustentável. "Sempre em busca da sustentabilidade em seus processos, a UPF visa tornar o abastecimento energético desses locais 100% limpo e renovável, além de proporcionar espaços de difusão de tecnologias para toda a comunidade acadêmica", pontua.