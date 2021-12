Caraá vai receber projeto energético do Grupo Equatorial

A CEEE Grupo Equatorial vai realizar o seu primeiro projeto de eficiência energética em iluminação pública no município de Caraá, localizado no Litoral Norte gaúcho. A ação, que terá investimentos de R$ 1,5 milhão dentro do Programa de Eficiência Energética (PEE) do Grupo Equatorial, regulamentado pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), consiste na troca de todas as lâmpadas de iluminação pública da cidade. Serão substituídas 2.176 luminárias de vapor de mercúrio e sódio por unidades LED e os braços de sustentação.

O projeto foi desenvolvido ao longo de 11 meses, desde a sua idealização entre a distribuidora e a prefeitura até a sua execução, passando pela compra dos equipamentos junto aos fornecedores. O grupo colocará placas em Caraá infaormando sobre as obras e oferecendo dicas sobre a utilização consciente dos insumos energéticos.

"Além de trazer uma economia de energia para o município, o equivalente ao consumo médio de cerca de 150 residências por mês, todos os 8,5 mil habitantes de Caraá serão beneficiados com ruas mais iluminadas e com tecnologia de ponta em termos de iluminação pública", afirma Júlio César Mendes, Executivo Corporativo de P&D e PEE, do Grupo Equatorial Energia.