Ônibus leva turistas para conhecer cervejarias no Vale do Taquari

Um ônibus para quem aprecia cerveja, gosta da história da bebida e se interessa pela sua fabricação é a nova atração turística do Vale do Taquari. Foi lançado, em cerimônia, o Ônibus Cervejeiro, que sai de Teutônia e percorre os estabelecimentos que produzem a bebida na região.

O idealizador do projeto é o empreendedor Charles Rossner. Ele conta que a ideia de ter um ônibus com esse propósito na região teve várias inspirações. "Eu sou cervejeiro desde 2009, faço a minha cerveja e, sempre que posso, participo de eventos cervejeiros. O Vale do Taquari tem uma história muito rica sobre a produção de cerveja, somos um berço cervejeiro no Brasil. Acabei juntando tudo isso e coloquei em prática no projeto", explica Rossner. Ele acrescenta que a ideia é que, além de beber uma boa cerveja, as pessoas também possam conhecer as cervejarias e a produção local, conversar com os mestres cervejeiros e se divertirem.

As expectativas em relação ao projeto são otimistas. A atração vem num momento em que o Vale do Taquari se volta para o turismo. De acordo com Rossner, a região está recebendo um fluxo grande de turistas e a intenção é oferecer mais uma opção de passeio para quem visita o Vale. "Queremos explorar esse potencial e divulgar as diversas cervejarias artesanais que temos por aqui. Já existe um projeto do Vale Cervejeiro, que envolve as cervejarias e os pubs da nossa região. O ônibus vem para somar e ser mais uma opção de passeio e turismo", observa.

O passeio já tem datas agendadas e saídas confirmadas aos sábados. É possível conferir as datas disponíveis e comprar o ingresso para os passeios através do site (onibuscervejeiro.com.br)