Prefeitura dá inicío às obras do novo distrito industrial em Erechim

De acordo com o contrato Na manhã desta segunda-feira (6) foram iniciadas as obras no Distrito Industrial Davide Zorzi, em Erechim., as obras e serviços da contratação do novo espaço devem ser efetuadas no prazo de sete meses, sendo que o valor global das obras de infraestrutura e pavimentação são de R$ 12,5 milhões, sendo R$ 9,8 milhões para os materiais utilizados e R$ 2,7 milhões para mão de obra empregada.

De acordo com o vice-prefeito e secretário interino de Desenvolvimento, Flávio Tirello, o início dos trabalho representa mais um passo na retomada do crescimento de Erechim. "A área vai proporcionar a instalação de diversos parques fabris, além da geração de emprego e renda. Em tempos onde se enfrenta uma crise econômica devido à pandemia, Erechim sai na frente e trabalha para melhorar esse cenário", disse.

Já o prefeito de Erechim, Paulo Polis destaca que o planejamento é uma etapa muito importante para o desenvolvimento das atividades e ações do ente público. "É gratificante ver esse projeto saindo do papel, com as máquinas na pista e as obras a todo vapor. Não tenho dúvidas que, com o início das obras, a prefeitura vai conseguir que Erechim continue a crescer. Com o distrito em funcionamento, daremos um grande passo para o desenvolvimento da nossa cidade", finaliza o prefeito Paulo Polis.

Também nesta semana, serão iniciados os trabalhos para execução da obra elevatória de água tratada e reservatórios do Distrito Industrial. De acordo com o contrato, as obras devem ser efetuadas no prazo de seis meses, com um valor global de R$ 883 mil, sendo R$ 768 mil para os materiais utilizados e R$ 114 mil para mão de obra empregada.