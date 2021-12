Van circula em Canoas com vacinas contra a Covid-19

Começou a circular a VANcina, projeto itinerante da prefeitura de Canoas que percorrerá os bairros da cidade levando a vacina contra a Covid-19. O objetivo é fazer uma busca ativa dos canoenses que ainda não fizeram a segunda dose para completar o esquema vacinal. O primeiro bairro a receber o veículo adaptado para a vacinação foi o Rio Branco. No primeiro dia de operação, foram vacinadas 138 pessoas.

Um carro de som anunciava a chegada da VANcina, e mobilizadores percorriam as casas, verificando quem tinha doses em atraso. Nesta semana, o veículo continuará percorrendo as ruas da cidade, em especial as áreas de maior vulnerabilidade, facilitando o acesso às doses do imunizante. Na quinta (9) e sexta-feira (10), o destino será o bairro Guajuviras, no Loteamento Pôr do Sol.

O secretário municipal da Saúde, Maicon Lemos, reforça a importância da vacinação, ainda mais com a chegada de uma nova variante no Brasil. "Temos que intensificar os nossos cuidados e garantir a imunização para o maior número de pessoas", diz Lemos.