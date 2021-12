Prefeitura e Faccat fazem parceria por incubadora em Taquara

A prefeita Sirlei Silveira e o professor Delmar Henrique Backes, diretor geral da Faccat, assinaram o convênio para instalação de uma incubadora de empresas de base tecnológica em Taquara. O espaço será mantido pela prefeitura e pela instituição de ensino superior, onde ficará sediado o projeto.

"Sem dúvida, isto representa um marco para o desenvolvimento econômico do nosso município. Durante muitos meses, nos dedicamos ao melhor formato para este programa em nosso município, realizamos reuniões e visitas a outras incubadoras", reforçou Sirlei, lembrando que o objetivo é oferecer apoio gerencial, suporte logístico e incentivos a empreendedores com negócios em Taquara.

Com a instalação da incubadora, as empresas incluídas no projeto terão um espaço físico nos laboratórios de informática da faculdade com sala de reuniões e acesso à internet, equipamentos, instrumentos, materiais, serviços de consultorias nas áreas de tecnologia, contabilidade, gestão e administração, marketing e publicidade e jurídico. Elas também poderão ser beneficiadas futuramente com incentivos municipais, respeitando as legislações federal, estadual e municipal. O edital de seleção será aberto em breve.

Sirlei pontua que Taquara é uma cidade polo de educação e que muitos profissionais formados aqui precisam buscar trabalho e investimento fora. "A incubadora tecnológica será uma oportunidade para o aproveitamento desta mão de obra capacitada que temos e também fomentar um ecossistema de inovação, gerando conhecimento e desenvolvimento das empresas que já estão aqui e de outras que queiram investir em Taquara, servindo como atrativo para novos empreendimentos."

O professor Delmar Backes também enfatizou a parceria entre município e Faccat. "Temos um potencial muito grande de empresas taquarenses e que devemos explorar em termos de desenvolvimento de novas tecnologias e inovação. Nada mais justo e inteligente oferecermos este espaço de suporte aos empreendimentos aqui, em Taquara", afirmou.