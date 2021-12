Taquara fará 500 castrações de cães e gatos até junho

A cidade de Taquara assinou o convênio de participação do programa "Melhores Amigos - Bicho sente como gente", promovido pela secretaria da Igualdade, Cidadania, Direitos Humanos e Assistência Social do Rio Grande do Sul. O município receberá R$ 34 mil do Estado, valor que será destinado para a realização de castrações de cadelas e gatas.

O anúncio ocorreu durante o fechamento do Mês da Castração, evento que mobilizou veterinários voluntários para ampliar o número de cirurgias feitas pelo município no mês de novembro. "Com esse repasse, temos a meta de realizar 500 procedimentos nos próximos seis meses. Ficamos muito felizes em estarmos inseridos na ação, e continuaremos fazendo todos os nossos esforços em favor da causa animal", destaca a prefeita Sirlei Silveira, que recebeu em seu gabinete a secretária estadual Regina Becker, para a assinatura do convênio.

O Mês da Castração foi uma iniciativa com a realização de cirurgias no Castramóvel, veículo onde são castrados os animais. Os procedimentos são realizados em fêmeas em situação de rua, fêmeas abandonadas, famílias cadastradas junto ao Desenvolvimento Social e residências com mais de dez animais da mesma espécie. Segundo o coordenador da Defesa Civil do município, Matheus Modler, no mês passado, mais de 50 cirurgias foram feitas, sendo mais de 85 procedimentos desde a retomada dos serviços do Castramóvel, em julho. "Temos uma meta para conseguirmos entre 100 e 120 castrações até o final deste ano", comenta.