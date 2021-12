Após um mês em funcionamento, Defensoria Pública inaugura sede para atendimento na cidade de Feliz

A sede da Defensoria Pública Regional de Feliz foi inaugurada oficialmente em solenidade realizada na manhã desta segunda-feira (6). Localizada na rua Tiradentes, nº 630, sala 408, no centro do município, a unidade é composta por um defensor público, uma técnica-administrativa e um estagiário.

Até então, Feliz era a única comarca, das 165 do Estado, que ainda não contava com atendimento da DPE. As atividades da instituição no município iniciariam em agosto. Somente no primeiro mês, foram mais de 100 atendimentos. "É um momento histórico e de muita felicidade para todos nós. Hoje, finalmente contemplamos todo o Estado do Rio Grande do Sul com atendimento da DPE/RS. A partir de agora, a instituição também estará nesta cidade promovendo acesso à justiça e direitos humanos para todos os necessitados", destacou o defensor público-geral, Antônio Flávio de Oliveira, em sua fala durante a cerimônia..

"Na primeira semana aqui em Feliz realizei o atendimento de uma senhora e recordo que ela falou que o que mais precisava era alguém do poder público para ouvir a demanda dela, para que ela pudesse falar. Eu acho que esse exemplo concretiza muito bem o que é a Defensoria Pública para os assistidos. Uma instituição que acolhe e que confere dignidade", ressaltou o defensor Rapahel Varella Coelho.