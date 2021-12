Rio Grande anuncia cancelamento do Réveillon no Cassino

diversas cidades já anunciaram medidas semelhantes, como Porto Alegre no Litoral Norte A prefeitura do Rio Grande anunciou, nesta segunda-feira (06), a suspensão da festa de Réveillon do Cassino. A medida decorre da incerteza em relação aos impactos da Ômicron, variante do coronavírus surgida na África do Sul e que já chegou ao Estado. Em todo país,, Rio de Janeiro, São Paulo, Florianópolis, Recife, Brasília e Salvador, enquanto,, haverá uma reavaliação sobre os eventos.

"O momento exige cautela, mesmo que ainda não existam estudos mostrando o quão resistente às vacinas essa nova variante é. Após reunião com nossas equipes técnicas, optamos pelo cancelamento das atividades. Mantermos a festa no Cassino poderia promover uma aglomeração incompatível com o momento que estamos atravessando", explica o prefeito Fábio Branco.

O prefeito, ao anunciar o cancelamento, também pediu que a população de Rio Grande vá até os postos de saúde para se vacinar. Até agora, 73,1% da população total de Rio Grande já recebeu ao menos uma dose da vacina. Com o ciclo vacinal completo (duas doses), são 61,9% da população.