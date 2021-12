Pelotas deve ter área de preservação ambiental no Laranjal

Acompanhada da reitora da Universidade Federal de Pelotas (UFPel), Isabela Andrade, do secretário estadual de Meio Ambiente e Infraestrutura, Luiz Henrique Viana, e de técnicos da pasta, a prefeita Paula Mascarenhas visitou a área onde estão localizadas as dunas do Pontal da Barra, no Laranjal. A ideia é que o local, que já conta com um estudo científico realizado pela Universidade, seja transformado em uma unidade de conservação do ecossistema.

Em uma caminhada de cerca de duas horas, o gripo conheceu de perto a diversidade de ecossistemas, como áreas de restinga, campos secos e úmidos, matas paludosas, e as dunas existentes num área de cerca de 800 hectares que margeia o Canal São Gonçalo. A área também é rica em espécies raras e endêmicas da fauna e da flora, ameaçadas de extinção, além de recursos hídricos e ambientes característicos do local.

"Estamos unidos nesse objetivo de criar essa unidade de conservação. Essa visita tem uma força muito grande, muito simbólica, porque a gente tá em contato direto com a riqueza desse lugar. Saímos todos daqui empolgados com essa beleza, com a certeza de que temos que trabalhar na questão da educação ambiental, fazer os pelotenses conhecerem esse potencial para protegê-lo, para que as próximas gerações compreendam a necessidade de preservar esse espaço, que é diferenciado, único e ao mesmo tempo vamos nos organizar para realmente transformá-lo em unidade de conservação, que é a forma mais segura de garantirmos a perenidade deste espaço", reiterou Paula.

Para a reitora da UFPel, Isabela Andrade, o contato presencial foi fundamental para mensurar a dimensão da riqueza do local. ""Foi muito importante essa possibilidade de imersão in loco para que a gente conhecesse e se aproximasse desse espaço para aprendermos a respeitá-lo e valorizá-lo. Percebemos a quantidade de espécies nativas restritas a este local, isso reforça a importância de se buscar ações pela conservação e preservação de tudo isso, por meio dessa parceria entre Universidade, prefeitura e Estado, desta forma avançaremos muito mais na preservação desses espaços na nossa cidade", detalhou.

Segundo o secretário Luiz Henrique Viana, a Secretaria Estadual de Meio Ambiente (Sema) vai oportunizar todo o suporte técnico para o processo. "Viemos com técnicos que conhecem bem o sistema e poderão nos orientar, tanto na criação da unidade quanto na busca de recursos e até na elaboração da lei, que é necessária e vai ter que passar pela Câmara de Vereadores", disse Viana.