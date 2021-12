Avião da Varig chega a Nova Petrópolis para se tornar atrativo turístico

A peça principal do avião da Varig, que irá compor um memorial em Nova Petrópolis, chegou ao município no fim de semana. O caminhão, com o modelo Boeing 727, de propriedade Associação Varigvive, deixou Porto Alegre e foi escoltado pela BR-290 (Freeway), BR-448 (Rodovia do Parque) e pela BR-386 (Tabaí/Canoas). Na sequência, passou pelas cidades de Montenegro, Capela de Santana, Portão, São Sebastião do Caí, Bom Princípio, Feliz, Vale Real e Caxias do Sul, chegando a Nova Petrópolis através da BR-116.

já haviam sido transportados para Nova Petrópolis em fevereiro Alguns componentes do avião, como os motores e o trem de pouso,. Outras duas cargas, com as asas do avião, permanecem em Porto Alegre para transporte em datas posteriores. Por terem dimensões que excedem as medidas permitidas, as duas cargas restantes terão escolta policial.

O Boeing 727 será o atrativo principal do empreendimento turístico do Grupo H2, funcionando no formato de memorial dedicado à viação Aérea Rio-grandense. A área escolhida para a instalação fica próxima à ERS-235, entre o bairro Vale Verde e a localidade de Linha Imperial. "A chegada do avião da Varig é um momento bastante aguardado em Nova Petrópolis. Sabemos que é uma operação de trânsito bastante complexa. Por isso, o dia de hoje tem um grande valor, pois este novo atrativo terá impactos extraordinários sobre o turismo da nossa cidade e da região", afirmou o prefeito Jorge Darlei Wolf.