Empresa de ônibus pede recuperação judicial em Cachoeira do Sul

Foi aprovado o plano de recuperação judicial da Transporte Nossa Senhora das Graças, que opera o serviço de ônibus em Cachoeira do Sul. A decisão teve a validação da maioria das classes dos credores, reunidos em assembleia geral para deliberar sobre a proposta apresentada pela empresa. Agora, o processo será encaminhado para homologação no Foro da Comarca de Cachoeira do Sul.

Com mais de 60 anos de atuação, a transportadora ingressou com pedido de recuperação judicial em abril de 2020, em meio à crise provocada pela pandemia. Frente a uma redução de quase 85% na receita, a empresa buscou o instrumento para readequar sua atividade e preservar os serviços à comunidade.