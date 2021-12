Obra da Corsan leva água para bairros de Santa Maria

Foi assinada, em Santa Maria, a ordem de serviço das obras do Programa Água, Vida e Cidadania, da Companhia Riograndense de Saneamento (Corsan). O investimento da empresa é de cerca de R$ 3 milhões. O trabalho já está em andamento e começou pelo Núcleo Central, no bairro Nova Santa Marta, e, depois, alcançará as localidades de Monte Betel e Carazinho, também na região oeste, o bairro Cerrito, na região leste, e Altos da Lorenzi, na região sul.

As obras irão resultar na regularização do abastecimento de água potável para as residências. O acesso dos moradores, atualmente, ocorre de maneira informal. O investimento da Corsan só foi possível por conta do trabalho de regularização fundiária promovido pela prefeitura de Santa Maria, já que o Programa Água, Vida e Cidadania é realizado em áreas onde as ocupações estão consolidadas.

Ao todo, serão instaladas, aproximadamente, 700 ligações na rede de abastecimento. O contrato assinado prevê que as obras sejam concluídas em até 12 meses.

A estimativa da Corsan é que em torno de 4 mil moradores de Santa Maria sejam beneficiados. A companhia também realizará um trabalho técnico social com agentes visitando as famílias. Além de não arcar com os custos das ligações na rede, os beneficiados terão isenção no pagamento da tarifa durante três meses e serão cadastrados na tarifa social por dois anos. "Estamos diante de um grande programa social. Ele só foi possível porque a prefeitura assumiu a ideia com a Corsan, cumprindo os requisitos legais nessas áreas", comentou, em pronunciamento, o diretor comercial, de inovação e de relacionamento da empresa, Jean Bordin.