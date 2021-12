Unesco recebe pedido para reconhecimento de geoparques gaúchos

O Ministério das Relações Exteriores, com apoio da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) e da Universidade Federal do Pampa (Unipampa), enviou à Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco) o pedido oficial para a certificação dos territórios de Caçapava do Sul e da Quarta Colônia (que engloba nove municípios gaúchos) como geoparques mundiais. Os dossiês, elaborados pelas comunidades regionais com apoio instituições de ensino superior, constituem o penúltimo passo para que os territórios sejam reconhecidos mundialmente como espaços únicos.

Os dossiês são documentos enviados pelos aspirantes ao título de geoparque mundial como uma segunda sinalização dos trabalhos que estão sendo realizados junto às comunidades locais. Além de reafirmar o compromisso da promoção do desenvolvimento local sustentável, os documentos também são compostos de autoavaliações de elementos, como a geologia, a educação, a informação e o desenvolvimento local sustentável. É por meio das informações indicadas nos relatórios que a Unesco, em uma visita presencial, avalia aspectos e características que justificam o título de geoparque.

Após o envio dos documentos, a entidade mundial designa uma equipe de técnicos para uma avaliação no território. A visita in loco, além de conferir os dados informados nos dossiês, também é uma forma de a instituição conhecer mais a fundo as singularidades dos territórios e os esforços empreendidos pelas comunidades locais. A visita nos territórios da Quarta Colônia e de Caçapava está prevista para acontecer no primeiro semestre de 2022. Juntamente com o dossiê, mais de 50 cartas de apoio dos territórios, de conselhos locais, de universidades e instituições de ensino, além de manifestações dos governos estaduais e federais, foram encaminhadas.