Alunos criam cooperativa escolar em Santa Cruz do Sul

Mais um grupo de estudantes começa a colocar em prática a liderança, o protagonismo juvenil, o empreendedorismo e a inclusão social voltados aos princípios e valores do cooperativismo. A Assembleia de Fundação da Cooperativa Escolar Paredão do Sonhos, da Escola Municipal de Ensino Fundamental (Emef) Felipe Becker, do distrito de Alto Paredão, em Santa Cruz do Sul, foi realizada com a presença dos alunos. Esta é a primeira cooperativa escolar da rede municipal de educação do município.

O evento, que aconteceu no ginásio do educandário com a presença da comunidade escolar, autoridades e convidados, iniciou com a entrada dos 25 sócios fundadores. Os associados são alunos matriculados do 6º ao 9º Ano do Ensino Fundamental. O estatuto social, construído pelos próprios estudantes com auxílio de assessores pedagógicos ligados ao cooperativismo, passou pela aprovação unânime do quadro social. Entre as informações descritas está a participação em feiras, eventos e atividades de aprendizagem.

No que diz respeito aos objetivos está aprender, exercitar e promover o cooperativismo com foco na educação e na conscientização dos princípios cooperativistas. No documento aprovado destaque ainda para a promoção de atividades sociais, ações de incentivo à liderança, desenvolvimento do empreendedorismo a partir da construção dos objetos de aprendizagem, participação em atividades promovidas pelas entidades parceiras, entre outras ações. Durante a assembleia foi apresentada a logomarca, inspirada na localidade de Paredão, no cuidado com o meio ambiente e nos sonhos dos estudantes com a cooperativa escolar.