Imbé inicia programação de Natal a partir do dia 11 com shows e decoração

A magia do Nata estará presente em Imbé. A partir do dia 11 de dezembro, a cidade apresentará uma série de atrações num espetáculo visual que promete encantar moradores e veranistas. É o Natal Luz e Mar, evento com extensa programação artística e cultural que seguirá até 30 de dezembro.

Entre as atrações programadas está a montagem do Caminho do Natal, que contará com uma decoração especial entre a ponte Giuseppe Garibaldi e o Lago do Braço Morto, no Centro, onde serão montadas estruturas como a Casa do Papai Noel e o palco onde atrações musicais se apresentarão. O local contará com uma iluminação especial alusiva à data comemorativa. Além disso, árvores de Natal e decorações temáticas serão montadas no Centro Administrativo Municipal e nos balneários Mariluz e Santa Terezinha. O bom velhinho também tem presença garantida nos dias de shows.

Entre as atrações musicais, destaque para apresentações de artistas locais como o Grupo Chão de Areia e os Danadões, que animarão o público na primeira noite. A programação segue até o final do mês com shows de Luiza Barbosa, gaúcha vice-campeã da edição de 2019 do The Voice Kids, da TV Globo, Wilson Paim e Serginho Sá. No dia 25, dia de Natal, a dupla Claus e Vanessa sobe ao palco numa apresentação especial na beira-mar de Imbé, próximo ao Guia Corrente. Toda a programação é aberta ao público, sem cobrança de ingresso.

O secretário Uiraçu Pinto destaca que a temática natalina despertará nas pessoas um sentimento especial, sobretudo neste momento de retomada. "O nosso último Natal ocorreu sem grandes realizações e decorações em função a pandemia da Covid-19. Agora, vamos iluminar a cidade com uma decoração especial para atrair não somente os veranistas mas também quem mora aqui e há muito nos pedia a criação de uma programação que englobasse o clima do Natal", destacou Uiraçu.