Feevale entrega projeto para construção de teatro em Gramado

O reitor da Universidade Feevale, Cleber Prodanov, entregou ao vice-prefeito de Gramado, Luia Barbacovi, o estudo de um projeto para a construção de um teatro na cidade. A cerimônia aconteceu na prefeitura, com a presença de secretários municipais, vereadores, integrantes da Gramadotur e do Conselho Municipal de Política Cultural, professores e estudantes da Feevale.

A partir da parceria formalizada com a prefeitura de Gramado em 25 de setembro do ano passado, acadêmicos dos cursos de Arquitetura e Urbanismo e Engenharia Civil da universidade fizeram o estudo preliminar para a construção de um teatro. O teatro está previsto para ser construído em uma área de cerca de 10 mil metros quadrados, localizada na avenida Borges de Medeiros, no centro de Gramado, que está sob a responsabilidade da Gramadotur. O estudo contempla, ainda, uma área de 1.000 m² para o Centro de Exposições e Congressos Expogramado.

O estudo, feito a partir de um plano de necessidades apresentado pela prefeitura, contempla, além do teatro, restaurante, café, lojas e espaços para entidades do município. Para o desenvolvimento do trabalho, foram realizadas diversas visitas a Gramado, onde os alunos estudaram a arquitetura local e a materialidade, observando, também, a premissa da sustentabilidade.

Para o reitor da Feevale, Cleber Prodanov, essa parceria é muito importante, pois possibilitou que os estudantes tivessem a oportunidade de vivenciar uma experiência prática, buscando soluções que atendam às necessidades do município e contemplem os princípios de sustentabilidade. "Estamos muito felizes em poder contribuir com o desenvolvimento de Gramado, cidade na qual a nossa instituição está instalada, e possibilitar aos estudantes uma grande experiência", destacou.

O vice-prefeito de Gramado, Luia Barbacovi, disse que a Feevale sempre esteve envolvida com a comunidade e a parceria com o município deverá se fortalecer cada vez mais. "Queremos tornar Gramado uma referência internacional e também trazer grandes espetáculos culturais para a cidade. A universidade se preocupou em fazer algo moderno, mas sem deixar de lado as características locais", frisou.