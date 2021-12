Novo Hamburgo abre concurso para procurador e professor

A prefeitura de Novo Hamburgo publicou o edital de abertura de concurso público para os cargos de procurador e professores nas áreas de conhecimento: Artes, Ciências, Educação Física, Geografia, História, Inglês, Língua Portuguesa e Matemática. As inscrições serão realizadas somente via internet até às 12h do dia 28/12, pelo site do Instituto AOCP, banca selecionada para a organização do concurso, (www.institutoaocp.org.br/concurso.jsp?id=358).

O valor da taxa é de inscrição é de R$ 170,00 para o cargo de procurador e R$ 120,00 para o cargo de professor (todas as áreas do conhecimento). Todos os cargos exigem formação em ensino superior específica. "Tivemos a saída de muitos profissionais nos últimos meses, que se aposentaram ou deixaram a administração. Por isto, o Concurso Público é necessário para repor o quadro de pessoal e continuarmos prestando um serviço de qualidade para a população", explica o secretário de Administração, Fauston Saraiva.

Para a carga horária de 40 horas semanais, a remuneração do cargo de procurador é de R$ 6.239,39, acrescido de auxílio-alimentação (R$ 315,00) e verba de representação no valor de 40% sobre o vencimento padrão. Já para os cargos de professores, a remuneração para a carga horária de 20 semanais é de R$ 2.212,17, acrescido de auxílio-alimentação (R$ 157,50). As provas objetiva e discursiva (quando houver) serão aplicadas na data provável de 30 de janeiro de 2022, em horário e local a serem informados.