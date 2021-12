Via de 1,2 km de Gravataí recebe asfaltamento

Importante acesso a moradores dos bairros Morada Gaúcha, Cavalhada e Barro Vermelho, a Estrada Nelson Carbonera foi entregue nesta quinta-feira (2) à população de Gravataí. A via, de 1.250 metros recebeu pavimentação asfáltica, sendo 850 executada pelo Prado e o restante pela prefeitura, e o trânsito de veículos já está liberado.

Localizada no entorno do Prado Bairro-Cidade, a obra é uma das contrapartidas do empreendimento que fica no trevo de acesso à GM. A via facilita o acesso ao Centro de Gravataí e também ao Litoral Norte. Ao todo, foram movimentados mais de 20 mil metros cúbicos de terra.

Também foram substituídas duas adutoras de água e uma rede de drenagem pluvial. Um dos diferenciais da obra de pavimentação foi a instalação de meio-fio extrusado contínuo, que não possui emendas.