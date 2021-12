Cidades do Vale do Paranhana não assinarão aditivo da Corsan

Em reunião realizada na prefeitura de Igrejinha, a comissão técnica formada pelas assessorias jurídicas das prefeituras da Associação dos Municípios do Vale do Paranhana (Ampara) definiu por indicar aos chefes dos executivos da região que não façam a adesão ao aditivo de contrato proposto pela Companhia Riograndense de Saneamento (Corsan). A indicação é a de que os prefeitos devem avaliar a situação, uma vez que a mesma amarra o município a um novo contrato por 40 anos, sem garantias de investimentos.

O presidente da Ampara Diego Picucha, destaca que entidade do Vale do Paranhana, a Associação dos Municípios do Vale do Rio Caí (Amvarc) e a Associação dos Municípios do Vale do Rio dos Sinos (Amvars) estão alinhadas neste sentido, de indicarem a seus associados a não adesão ao aditivo da Corsan e de procurarem de forma integrada soluções para a concessão do fornecimento de água e esgoto para suas populações, que somam mais de 1,2 milhão de habitantes. Ainda segundo Picucha, é preciso ampliar as discussões a respeito do projeto de privatização da Corsan.

"A comissão firmada para debater o assunto chegou a uma posição conjunta que o mais indicado é não assinarmos o aditivo contratual proposto pela Corsan. Por meio da adesão a esse aditivo, o que o Estado está fazendo é tentar tirar o poder do município de negociar os contratos para a concessão da exploração de águas e do tratamento de esgoto por 40 anos. A ideia é promover no próximo ano a privatização da Corsan, com uma cartela de até 317 clientes (municípios), em um mercado da exploração das águas que é altamente lucrativo, sem exigir da empresa que assuma nenhuma meta clara de investimento em relação às cidades e sem permitir que os municípios adicionem praticamente nada de termos a esse contrato. Quem perde com isso é o Município e o cidadão", define o presidente da Ampara.

Recentemente, outra cidade, Santa Cruz do Sul, também definiu que não irá assinar o aditivo contratual. As negociações com os municípios e a companhia seguem.