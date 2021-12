Caxias do Sul registra abertura de 920 vagas em outubro

O Observatório do Trabalho da Universidade de Caxias do Sul (UCS) divulgou a Carta do Mercado Formal de 14 municípios gaúchos, referente ao mês de outubro. Pelo levantamento, houve aumento do nível de empregos na região de abrangência da UCS, com 2,5 mil empregos criados. Caxias do Sul foi o município que mais gerou vagas formais, com criação de 920 empregos, sendo a maioria na indústria.

As cidades de Vacaria, Canela, Torres e Bento Gonçalves completaram o posto das cinco cidades que mais geraram vínculos empregatícios no mês. Observou-se que a criação de empregos na região foi concentrada na indústria, sendo o setor que mais criou oportunidades de trabalho em sete das 14 cidades estudadas. São Sebastião do Caí foi o único município que registrou saldo negativo, com 35 empregos fechados, sendo a maioria na indústria.

De acordo com a análise do grupo da UCS, o saldo positivo da região reflete a retomada econômica, em que, na maior parte das cidades, os níveis de criação de empregos estão se aproximando dos patamares pré-pandemia, sobretudo na indústria, no comércio e nos serviços. Para os próximos meses, a expectativa é de continuação do saldo positivo, sendo impulsionado pelo aumento das contratações de final de ano com os empregos temporários. No entanto, segundo os estudiosos, as pressões inflacionárias e aumento da taxa básica de juros podem contrair a atividade econômica.