Canela analisa projeto de terceira pista na ERS-235

A prefeitura de Canela, por meio da secretaria de Meio Ambiente, está trabalhando na análise de um projeto para a mobilidade urbana do município. Trata-se da implantação de uma terceira pista, em um trecho da ERS-235 entre o Monumento do Mercosul até a esquina com a rua Rodolfo Schlieper, no Centro. O secretário titular da pasta, Jackson Müller, explica que esta obra deverá ser executada através de compensações para mitigar o impacto sobre a mobilidade urbana de três empreendimentos privados que estão instalando-se naquela região do município.

O secretário Jackson Müller, juntamente com outros membros da pasta, apresentaram o projeto ao prefeito Constantino Orsolin. "É uma obra fundamental para a melhoria da mobilidade urbana. Atualmente, o principal gargalo no trânsito de Canela se dá neste acesso, e por isso, é uma intervenção extremamente necessária", avalia Orsolin.

O trecho que será duplicado possui cerca de 850 metros de extensão. "Recebemos o projeto básico e agora a nossa equipe fará uma análise técnica, bem detalhada. Posteriormente, vamos debater novamente com os empreendedores para apontar eventuais necessidades ou alterações", revela Jackson, lembrando que o projeto também precisa ser aprovado pela Empresa Gaúcha de Rodovias (EGR).

Outro projeto que está em análise envolve a implantação de um anel viário para o trânsito de veículos pesados. A intenção é retirar o fluxo de caminhões e ônibus da região central, ligando ramais por vias secundárias pelos bairros. "Os congestionamentos são potencializados pelos caminhões e ônibus em função da dificuldade para fazer as rotatórias ou ingressar em pequenas vias! Isso acaba prejudicando todo fluxo", analisa o agente de trânsito, Márcio de Brito.