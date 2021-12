Pelotas e Rio Grande fecham parceria para a realização de eventos de fim de ano

A prefeita de Pelotas, Paula Mascarenhas reuniu-se com o secretário de Cultura de Rio Grande, Luiz Henrique Drevnovicz, no Paço Municipal. Na pauta do encontro, constou a definição de alguns eventos culturais de Natal e de fim de ano, que ocorrerão de forma integrada entre Pelotas e Rio Grande, para potencializar os atrativos turísticos das duas cidades e da região.

A proposta, definida em julho deste ano, busca iniciar à consolidação de uma programação natalina na zona sul, com a união de força dos dois municípios vizinhos. A ideia é estimular o potencial turístico, como as praias do Laranjal e do Cassino, oportunizando aos moradores da região e visitantes conhecerem esses atrativos, além das atividades artísticas e culturais da época.

Conforme a prefeita Paula Mascarenhas, ainda que de forma um pouco mais restrita, o convite é feito para que as pessoas prestigiem essa programação, que reunirá eventos complementares do 'Pelotas Doce Nata' e do 'Ondas de Natal', aproveitando, também, as belezas das nossas cidades e da região. "Pelotas e Rio Grande, juntas, são muito mais fortes e precisam estar unidas, porque são dois polos regionais complementares", enfatizou a prefeita.

Também foram aprovadas as peças publicitárias dos eventos e encaminhadas as datas para o agendamento da abertura da programação conjunta dos dois municípios, a partir do acordo firmado nessa semana pelas duas prefeituras. A definição deve sair nos próximos dias. Para Drevnovicz, mesmo diante de muitas incertezas vividas nos últimos meses por conta do cenário da pandemia, essa parceria é o começo de uma mobilização para a criação de um polo de Natal, aliado aos atrativos turísticos, a exemplo do que há em outras regiões do Estado. "A ideia é fazer uma programação consistente, incluindo os espaços de decoração de Natal em Pelotas, como as águas dançantes, e os desfiles artísticos do 'Ondas de Natal' em Rio Grande", avaliou o titular da Cultura rio-grandino.