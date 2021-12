Canoas lança app para registro de ocorrências

Um aplicativo para celular lançada pela Guarda Municipal de Canoas pode colaborar no enfrentamento à criminalidade no município. Os canoenses podem reportar situações suspeitas, furtos, assaltos, casos de violência, entre outras ocorrências, como acidentes de trânsito, incêndios e aglomerações, gerando um alerta instantâneo ao Centro Integrado de Comando e Controle (CICC) e à Guarda Municipal. A iniciativa utiliza a plataforma colaborativa Be On, que pode ser baixada gratuitamente nas lojas de aplicativos.

A ideia da secretaria municipal de Segurança Pública é disponibilizar mais um canal de contato com a população, de forma a melhorar a resposta no atendimento à comunidade, com mais agilidade, segurança e integração social. O aplicativo já é utilizado pela Brigada Militar em Porto Alegre, mas Canoas é a primeira prefeitura a aderir ao projeto. A ferramenta já conta com mais de 60 mil usuários e pode ser baixada de forma gratuita. Além de alertas, também é possível acionar serviços públicos de emergência e criar grupos de segurança com familiares e vizinhos.

O secretário de Segurança Pública, delegado Emerson Wendt, explica que o objetivo agora é disseminar a ferramenta junto à população, já que ela conta com um processo colaborativo, que dá voz e protagonismo aos canoenses. "Pedimos que a população baixe o aplicativo e, em caso de alguma ocorrência, terá mais uma ferramenta para fazer um alerta. É assim, com mais integração e proximidade com a comunidade, que vamos qualificar ainda mais a nossa atuação e oferecer mais segurança aos canoenses", esclarece Wendt.

O projeto surgiu de um levantamento realizado pela pasta, em que foi verificado que alguns delitos que acontecem na cidade, como roubo a pedestres, muitas vezes não são registrados pelas vítimas na Polícia Civil, através do Boletim de Ocorrência (BO). Os casos acabam sendo reportados por outros meios, como nas redes sociais da prefeitura.