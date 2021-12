Canil de Santa Cruz do Sul sofre com a superlotação de cães

Os casos de abandono de animais domésticos seguem sendo uma prática comum nos centros urbanos e, em Santa Cruz do Sul, apesar de todas as ações de conscientização para uma adoção responsável, a situação não é diferente. A superlotação no Canil Municipal, cenário que se repete a cada final de ano e que se agrava nos meses de janeiro e fevereiro, preocupa.

Atualmente, estão abrigados no local 81 animais, entre cães e gatos. Na semana passada esse número era ainda maior, chegou a 103. A grande maioria dos recolhimentos ocorreram durante o mês de novembro - um total de 67 - e foram de filhotes com e sem mãe e de animais acidentados e doentes, abandonados em locais inóspitos. Por outro lado as adoções foram muito poucas nesse período, apenas 14 no mês passado e 15 em outubro.

A lotação costuma sofrer grande variação no decorrer do ano, porém é especialmente nessa época que aumenta significativamente. Muitas pessoas viajam para as comemorações de Natal, virada de ano e durante as férias e, não tendo com quem deixar seus pets, acabam por abandoná-los à própria sorte. "O maior temor diante do panorama que se apresenta é de um colapso no quantitativo de vagas disponíveis para albergagem de animais e de incapacidade para novos recolhimentos até que se consiga estabilizar a situação", alertou o médico veterinário Tiago Marques, responsável pelo Canil Municipal.

Em razão do esgotamento da capacidade física do local, o secretário municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Sustentabilidade, Jaques Eisenberger, é enfático ao afirmar que enquanto perdurar a superlotação, somente serão atendidas situações de emergência. Ele informa que não adianta as pessoas ligarem porque não há mais espaço disponível. "Estamos com problemas de doenças, os cachorros estão brigando muito entre si e até os filhotes que chegam saudáveis estão adoecendo", relatou.

Durante todo o ano são realizadas feiras de adoção no município, em média de uma a cada mês. A ideia é incentivar cada vez mais pessoas para este importante gesto de amor, porém para tornar-se um tutor é preciso comprometimento.

Para evitar a ocorrência de novos abandonos, há critérios estabelecidos para a adoção. Todos os animais que saem do Canil Municipal para um lar são microchipados, vacinados, vermifugados e com teste feito para leishmaniose. Os adultos saem castrados e os filhotes com a castração assegurada para o momento em que atingirem a idade adequada.

O processo de adoção é rigoroso, o interessado precisa apresentar cópia de comprovante de residência e documento de identificação com foto, ser maior de 18 anos, possuir espaço cercado, tempo, disposição e estar muito atento para as necessidades básicas do animal e para os cuidados médico-veterinários que ele vai necessitar ao longo da vida. O candidato a tutor passa também por uma entrevista socioambiental e tem que assinar um termo de adoção tornando-se responsável pelo animal.