Ômicron pode fazer Litoral Norte rever programação do Réveillon

variante Ômicron Salvador o prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo, confirmou que a cidade também não terá as comemorações A chegada daao Brasil tem gerado preocupação, sobretudo pelo cenário de incerteza sobre a transmissibilidade e a neutralização a partir das vacinas já existentes. Por conta disso, algumas das principais capitais brasileiras, como São Paulo e, anunciaram que as festas de Réveillon, programadas inicialmente, não irão ocorrer. Nesta quarta-feira (1), através das redes sociais,

cuja expectativa é ter cerca de 500 mil pessoas no feriado de 1 de janeiro Já o Litoral Norte, destino de milhares de gaúchos para celebrar a entrada do novo ano, vê a chegada da nova variante com preocupação. A cidade de Torres,, já havia decidido não ter shows musicais para a espera de 2022. Uma queima de fogos de 15 minutos está marcada, no entanto, o secretário de Turismo da cidade, Fernando Nery, disse que vai se reunir com membros da secretaria de Saúde para reavaliar o quadro. "Vamos nos reunir com a equipe técnica para ver o planejamento", disse.

já havia decidido não ter qualquer tipo de festa pública para o Réveillon A Associação dos Municípios do Litoral Norte (Amlinorte) tem marcada para sábado (4) uma reunião com os prefeitos. Segundo a entidade, a pauta inicial não seria a questão dos eventos, pois a maioria dos municípios. No entanto, a presença da nova variante vai ser tratada pelos líderes municipais, que, no momento, avaliam medidas para o início da temporada de verão.

A prefeitura Capão da Canoa, outra cidade em que os festejos estão confirmados, afirmou que está monitorando a evolução dos casos, sobretudo no Rio Grande do Sul e que, por ora, a programação está mantida para ocorrer na virada de 31 de dezembro para 1 de janeiro. Na cidade será feita a queima de fogos de artifício e haverá um telão com a contagem regressiva na região da beira-mar, próximo ao antigo Baronda. Procurada pelo Jornal Cidades, a prefeitura de Tramandaí não se posicionou até o fechamento desta reportagem.

O Rio Grande do Sul ainda não registrou casos da nova variante, surgida na África. No entanto, a secretaria da Saúde de São Paulo confirmou o terceiro caso da variante , no estado e também no Brasil. O infectado é um homem de 29 anos que, vindo da Etiópia, desembarcou no Aeroporto de Guarulhos no sábado (27). Ao chegar em solo brasileiro, o passageiro foi testado e, em seguida, diagnosticado com a Covid-19. Ele estava vacinado com as duas doses da vacina da Pfizer.