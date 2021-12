São Leopoldo projeta captar R$ 45 milhões em recursos para projetos

O prefeito de São Leopoldo, Ary Vanazzi, apresentou em reunião com vereadores três propostas enviadas para apreciação da Câmara de Vereadores. Duas delas tratam de autorização para contratar operação de crédito entre o município e a Caixa Econômica Federal.

Uma delas no valor de R$ 15 milhões, prevê a construção de um complexo de especialidades em Saúde junto ao Hospital Centenário, e o outra no valor de R$ 30 milhões, prevê o investimento no conjunto de intervenções de caráter estratégico da revitalização da rua Independência, uma das principais da cidade. O terceiro trata das medidas de incentivo à pesquisa e tecnologia, chamada de Lei da Inovação.

O projeto de lei da autorização de crédito para a revitalização da Independência vai substituir uma outra autorização, já feita pela Câmara no valor de R$ 23 milhões, que estava prevista com o Banco do Brasil e não prosperou. Vanazzi afirmou que a ideia é licitar a obra na rua Independência no primeiro semestre de 2022, e no segundo, a obra no complexo junto ao Hospital Centenário.

Ele reforça que o tema da inovação também é muito interessante, pois tem a ver com a qualificação dos jovens, inserção no mercado de trabalho e o aquecimento da economia. "Estamos preparando a cidade para o bicentenário da imigração alemã, em 2024, com investimentos que transformam e qualificam a nossa cidade e melhoram a vida da nossa população. Fiz questão de reunirmos aqui e apresentar cada uma das propostas para que tenham elementos para um debate construtivo, pois estes são projetos muito relevantes para os leopoldenses", disse.

De acordo com o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico Turístico e Tecnológico, Juliano Maciel, o projeto de lei que traz as medidas de fomento à inovação para São Leopoldo é uma demanda antiga do município e do Polo Tecnológico da Universidade do Vale do Rio dos Sinos (Tecnosinos), entidade parceira do município. "É uma legislação que cria as condições possíveis para que este setor que tanto cresce na nossa cidade tenha uma política duradoura para os próximos anos, se tornando cada vez mais competitivo", disse.