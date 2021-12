O novo prédio da Unidade de Atendimento Comercial do Centro, da Comusa - Serviço de Água e Esgoto de Novo Hamburgo foi reinaugurado, em evento que contou com a presença da prefeita Fátima Daudt e o vice-prefeito e diretor da autarquia Márcio Lüders. O prédio histórico teve sua estrutura renovada com reformas gerais e nova pintura, iniciada em novembro do ano passado e concluída no começo do mês. Lüders destacou o compromisso com o patrimônio público como uma das metas de sua gestão à frente da autarquia. "Um compromisso de entregar um ambiente melhor e com um serviço público de qualidade. Esse prédio é parte da história da Comusa desde que ela foi municipalizada. É muito grande a alegria de ver mais uma obra iniciada e finalizada. Obrigado a todos os servidores responsáveis", disse.