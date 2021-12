Empresa de Viamão inaugura biblioteca com 850 livros

A Ball Corporation, em parceria com a Rede Educare, inaugurou a Biblioteca do Futuro na cidade de Viamão, próxima ao município onde a Ball opera uma fábrica de produção de latas de alumínio, no distrito de Águas Claras. O novo espaço traz um acervo de 850 livros, ambientação lúdica, jogos e atividades psicomotoras para a biblioteca municipal da cidade.

Alinhado com as práticas da líder mundial de embalagens sustentáveis de alumínio, a Biblioteca do Futuro incentiva os visitantes a entrarem em contato com o universo da sustentabilidade por meio de elementos de suporte pedagógicos, como os materiais "Reciclagem e os 5 Rs da Sustentabilidade", "Energias Renováveis", "O ciclo da água" e "Sistema solar", entre outros conteúdos atuais e necessários para a formação de cidadãos conscientes.

A Ball tem feito um trabalho para ampliar os índices de reciclagem nos países onde opera, bem como índices de eficiência e sustentabilidade na operação, além de atuar fortemente em dois pilares de responsabilidade social: a educação e a reciclagem. A empresa une estes dois alicerces com o novo ambiente inaugurado na cidade, visando sensibilizar quase 26 mil pessoas atendidas pela Biblioteca Municipal acerca de temas sobre sustentabilidade - como produção responsável, saúde, bem-estar, igualdade de gênero, entre outros.

"É uma grande alegria entregar um projeto inovador. Além disso, é um ambiente oferece atividades inclusivas tais como livros em braille e brinquedos para crianças e jovens com autismo. Agradecemos pela parceria", disse Thaís Moraes, diretora de Comunicação e Relacionamento com Comunidades da empresa.