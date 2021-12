Santa Maria inicia cadastro de servidores no IPE

Os servidores da prefeitura de Santa Maria podem aderir ao IPE Saúde, novo plano que tem potencial de alcançar mais de 5 mil servidores, ativos e inativos, além de seus dependentes. Para isso, os interessados devem entrar em contato com a Coordenadoria de Atenção Integrada à Saúde e Segurança dos Servidores (Caiss) e agendar o atendimento.

O contato serve para que sejam definidos a data e o horário para o servidor ir até o Caiss, ao lado do prédio do Centro Administrativo, com entrada pela Praça Aristides Miranda Brum. Será feito o credenciamento do solicitante junto ao IPE Saúde, que irá emitir o número de matrícula.

Depois disso, haverá o primeiro desconto salarial referente à adesão. A etapa seguinte é o preenchimento de um formulário online no site do IPE Saúde. Quem preenche é o próprio servidor que, nessa parte, habilita o seu cadastro e adiciona os dependentes.