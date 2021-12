Passo Fundo amplia oferta de atendimento odontológico

A partir de dezembro, a rede municipal de saúde de Passo Fundo contará com o Pronto Atendimento Odontológico, que atenderá casos de urgência durante a noite. A iniciativa da prefeitura, dentro do programa Passo Fundo Sorri, pretende ampliar a assistência em saúde bucal.

O Pronto Atendimento funcionará no Cais São Cristóvão a partir do dia 6 de dezembro, entre as 17h e as 22h, para atendimento exclusivo de urgências. Poderão buscar os serviços pacientes com dor intensa, traumas e fraturas, sangramento contínuo e inflamações orais, entre outras situações.

A secretária de Saúde, Cristine Pilati, reitera que o objetivo é, além de atender as pessoas que necessitarem de serviços odontológicos imediatos, pacientes que não conseguiram ir até uma unidade de saúde devido ao horário. "As unidades de saúde que possuem atendimento odontológico continuarão recebendo as urgências durante o dia. O Pronto Atendimento contemplará as pessoas que tiverem algum tipo de urgência e não puderem se ausentar do seu trabalho, por exemplo", considera.

Outra novidade que integra o programa Passo Fundo Sorri é o início dos atendimentos da unidade móvel. A partir de um cronograma estruturado pela Secretaria de Saúde, os serviços começarão no dia 6 de dezembro, no distrito de Bela Vista.