Taquara vai abrir nova escola infantil com 80 vagas

As famílias do bairro Cruzeiro do Sul, em Taquara, com crianças de 4 meses até os 3 anos e 11 meses terão uma escola municipal de educação infantil (Emei) em turno integral no bairro a partir de 2022. A prefeita Sirlei Silveira, juntamente com secretários e vereadores da base de governo, anunciou o local onde a Emei ficará instalada, na rua Treze de Maio, em um imóvel de 250 metros quadrados de área construída.

O investimento de R$ 450 mil foi pago à vista através de recursos via Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb). "Para nós, é uma alegria imensa anunciar mais uma conquista para um bairro que estava carente deste serviço", destacou a prefeita.

Os atendimentos iniciam em 2022 e terão prioridade os moradores que aguardam na fila de espera da central de vagas da secretaria municipal de Educação, Cultura e Esportes. Também serão beneficiadas as famílias que residem no Cruzeiro e que hoje utilizam Emeis de outros bairros. A escola poderá ter cinco turmas, atendendo cerca de 80 crianças.

Assim como as demais Emeis, a escola de educação infantil do Cruzeiro também terá como proposta pedagógica a metodologia Reggio Emilia, que foi criada em uma região de mesmo nome no norte da Itália. Após a Segunda Guerra Mundial, as famílias que viviam na localidade que leva o nome do método colaboraram com os educadores para o desenvolvimento de um sistema público único de educação infantil. Hoje, esta proposta é considerada uma referência mundial na abordagem para as crianças. "Cada espaço organizado e planejado na escola terá a intencionalidade de desenvolver a aprendizagem dos alunos, mas também de acolher as famílias, em um projeto que busca um trabalho coletivo, onde a escola se torna um espaço de ampliação de possibilidades e de diferentes repertórios culturais, para adultos e crianças", explicou a secretária de Educação, Carla Silveira.