Novo roteiro turístico Serra vai envolver 10 cidades

A prefeitura de Bento Gonçalves lidera a elaboração de um projeto ao lado de outras prefeituras da região e pretende ser o mais novo roteiro turístico envolvendo o município a Rota dos Capitéis - Caminhos da Imigração e Fé. A apresentação da iniciativa, de caráter regional, ocorreu na sede do Centro da Indústria, Comércio e Serviços de Bento Gonçalves (CIC-BG) com a participação de representantes das outras prefeituras inicialmente vinculadas ao projeto, Monte Belo do Sul, Pinto Bandeira, Santa Tereza e Garibaldi.

Erguidos por imigrantes italianos e seus descendentes nas estradas do interior da região, os pequenos templos religiosos embasam um roteiro que evocará, além da fé, a própria história dos habitantes que ajudaram a colonizar a Serra, a partir de fins do século 19. Sua concepção está ancorada em três estudos que notabilizaram o costume desse povo em homenagear seus santos por meio da construção de templos. Dois deles são de autoria do jornalista Fabiano Mazzoti. "O Livro do Capitel", com o mapeamento dos capitéis erigidos no território da antiga Colônia Dona Isabel, hoje representada por Bento, Monte Belo do Sul, Pinto Bandeira e Santa Tereza, e "Amém, Bento Gonçalves - Igrejas e capelas desta terra". O outro é "Perto das Estrelas", um trabalho do Circulo Trentino di Garibaldi que traça a existência dos pequenos santuários na antiga Colônia Conde D'Eu - hoje Garibaldi -, além de Carlos Barbosa e outros municípios.

No futuro, a ideia é abranger 10 cidades - além das citadas, Coronel Pilar, Imigrante, Boa Vista do Sul e Farroupilha -, envolvendo uma trilha que totalizará 806 quilômetros e passará por mais de 180 santuários. "Vai ser nossa Santiago de Compostela", diz o 2º vice-presidente de Serviços do CIC-BG, Adriano Miolo, comparando a distância do novo roteiro ao famoso caminho percorrido por peregrinos de todo o mundo entre a França e a Espanha.

Para o secretário de Turismo de Bento Gonçalves, Rodrigo Parisotto, o projeto também aproxima os municípios numa forma de interligá-los e impulsionar ainda mais o turismo na região. "Pensamos num projeto para que Bento, como cidade indutora, integrasse com outras cidades próximas desse roteiro, pois todas têm inúmeros atrativos", disse Parisotto.